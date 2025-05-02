Рубио отказался называть мир на Украине главной задачей США

Рубио: Для США отношения с Китаем важнее Украины

Госсекретарь США Марко Рубио отказался называть разрешение конфликта на Украине главной задачей Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, сейчас президенту США Дональду Трампу предстоит решить, сколько еще времени Белый дом будет готов потратить на урегулирование боевых действий на Украине.

«Не то, чтобы война на Украине была не важна. Но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, в долгосрочной перспективе важнее для будущего мира», — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь заявил, что Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Он подчеркнул, что это необходимо принять как факт.