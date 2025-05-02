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21:29, 2 мая 2025Мир

Рубио отказался называть мир на Украине главной задачей США

Рубио: Для США отношения с Китаем важнее Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Consolidated News Photos / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио отказался называть разрешение конфликта на Украине главной задачей Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, сейчас президенту США Дональду Трампу предстоит решить, сколько еще времени Белый дом будет готов потратить на урегулирование боевых действий на Украине.

«Не то, чтобы война на Украине была не важна. Но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, в долгосрочной перспективе важнее для будущего мира», — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь заявил, что Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Он подчеркнул, что это необходимо принять как факт.

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