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04:22, 2 мая 2025Мир

Рубио оценил возможность Украины «сдвинуть Россию»

Рубио: Украина не сможет сдвинуть Россию к границам 2014 года.
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julien De Rosa / Reuters

Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года, заявил в эфире Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что это необходимо принять как факт. Рубио отметил, что в переговорах России и Украины в ближайшее время «потребуется прорыв». Две страны стали ближе к урегулированию, но все еще далеки от этого, рассказал госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что Европа для урегулирования конфликта на Украине должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю. Он призвал принять больше мер для достижения мира.

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