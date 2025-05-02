В США назвали сделку с Украиной моделью для других соглашений

Bloomberg: США считают сделку с Украиной моделью для других соглашений

Администрация американского президента Дональда Трампа считает соглашение с Украиной по полезным ископаемым моделью для сделок с другими государствами, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минфина США.

По его мнению, документ отражает планы руководства США использовать внешнюю политику для увеличения экономических активов США, а не их обязательств перед другими государствами.

Сделку с Киевом рассматривают как способ позволить американскому народу участвовать в экономическом росте регионов, которым Вашингтон обычно выдавал гранты или кредиты, добавил чиновник.

«Администрация Трампа рассматривает соглашение о ресурсах с Украиной как модель для будущих международных договоренностей», — говорится в статье.

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд.