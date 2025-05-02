Шашлык обошелся россиянину почти в два миллиона рублей

Житель Удмуртии спалил два дома, пытаясь приготовить шашлык

Житель Удмуртии спалил два дома, пытаясь приготовить шашлык. Как сообщило МЧС России в своем Telegram-канале, неудавшаяся трапеза обошлась ему почти в два миллиона рублей.

«В деревне Сепыч 72-летний мужчина на своем участке жарил шашлыки, но не учел противопожарное расстояние и поставил мангал близко к постройкам. Искры разлетелись на дровяник», — рассказал замначальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Ватлин.

В результате пожара дотла сгорели дома самого пенсионера и его соседа, а также дополнительные постройки. Общая площадь уничтоженного имущества — 600 квадратных метров, а ущерб — 1,8 миллиона рублей. Теперь мужчине нужно его возместить, а еще на 10 тысяч рублей его оштрафовал суд.

Тем временем в Забайкалье полиция установила предположительного виновника масштабного лесного пожара. По данным силовиков, мужчина намеренно поджег сухую траву. Когда подозреваемый потерял контроль над огнем, он просто уехал с места происшествия, никому об этом не сообщив.