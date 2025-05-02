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14:24, 2 мая 2025Наука и техника

Спущен на воду крупнейший в мире электрокорабль

В Австралии спущен на воду крупнейший в мире электрокорабль
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Incat Tasmania Pty Ltd

В порту австралийского города Хобарт спущен на воду электрокорабль, который его производитель называет крупнейшим в мире. Как сообщает The Guardian, его длина составляет 130 метров.

Созданное компанией Incat судно получило название Hull 096. Оно было спроектировано южноамериканским паромным оператором Buquebus и будет выполнять рейсы между аргентинской столицей Буэнос-Айресом и Уругваем по реке Ла-Плата. Проектная вместимость корабля составляет 2100 пассажиров и 225 транспортных средств.

Работать Hull 096 будет исключительно на электроэнергии, получаемой от аккумуляторов. Их общая масса составляет 250 тонн, а установленная мощность превышает 40 мегаватт-часов. Представители судостроительной компании назвали Hull 096 самым амбициозным, сложным и важным проектом, который они когда-либо воплощали в жизнь.

Тем временем по улицам Москвы проехал предсерийный образец электромобиля «Атом» российского производства. Конечной точкой маршрута «Атома», совершенного им вне тестовых испытаний, стал музей «Атом» в парке ВДНХ.

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