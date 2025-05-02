В записи альбома «Музыка Победы» поучаствовали SHAMAN, Газманов и другие артисты

Стал доступен альбом «Музыка Победы», в котором легендарные композиции – «Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие – звучат в современной аранжировке в исполнении популярных артистов: Пелагеи, Татьяны Куртуковой, Виктории Дайнеко, Джанго, SHAMAN, Полины Гагариной, Олега Газманова, Uma2rman, Николая Расторгуева. К проекту «Музыка Победы» присоединились и многие другие артисты.

Проект «Музыка Победы» стартовал в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта «Музыка Победы» – сохранить память о героизме советских солдат и Великой Победе с помощью музыки, объединить разные поколения жителей страны. Благодаря современным известным исполнителям легендарные композиции обретут новое звучание, при этом сохраняя свой изначальный глубокий смысл.

Найти сборник можно по ссылке.