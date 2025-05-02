Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали под Рязанью

Стрелявшего на Красной площади акциониста задержали под Рязанью за избиение

Акциониста Павла Крисевича, известного действиями вроде стрельбы на Красной площади, задержали в Рязанской области за избиение таксиста. Об этом сообщает РБК.

Согласно следствию, 12 февраля этого года в Скопине, расположенном в Рязанской области, Крисевич напал на таксиста, якобы избив его. Однако в социальных сетях сам активист утверждает, что никогда не находился в этом городе.

11 июня 2021 года Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а третьим попал в себя. Раненый активист был сразу же повален на землю и уведен сотрудниками правоохранительных органов в ОВД по району Китай-город.