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10:10, 2 мая 2025Россия

У бойцов ВСУ нашли нацистские шевроны

На уничтоженных в Курской области бойцах ВСУ нашли нацистские шевроны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

На телах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены нацисисткие шевроны. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным из группировки войск «Север» с позывным «Витязь», его цитирует РИА Новости.

«На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой», — поделился «Витязь».

Ранее российский боец с позывным Лига рассказал, что солдаты ВСУ на границе Курской и Сумской областей сломлены.

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