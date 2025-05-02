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09:39, 2 мая 2025Россия

Российский боец заявил о жалобах солдат ВСУ на границе Курской области

Боец с позывным Лига: ВСУ на границе Курской области сломлены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской и Сумской областей сломлены. Об этом сообщил РИА Новости российский боец с позывным Лига.

Данные об упаднических настроениях в ВСУ были получены в ходе перехвата переговоров. «Противник уже практически сломлен», — заявил Лига.

По словам военнослужащего, украинское командование заставляет бойцов идти в атаку несмотря на нехватку личного состава. При этом ВСУ запрещен отход, им поставлена задача удерживать занимаемые позиции, добавил Лига.

По данным на 2 мая, на территории Курской области солдаты ВСУ оказывают лишь очаговое сопротивление. Всего, по имеющейся информации, в приграничных районах находится не более 45 человек.

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