У звезды танцевального шоу вышел камень из почки в самолете

У звезды танцевальных шоу Чмерковского вышел камень из почек во время перелета

Звезда танцевальных шоу Вал Чмерковский рассказал, что у него вышел камень из почки во время авиаперелета домой из Испании. На это обратило внимание издание US Magazine.

Телезвезда отметил, что еще в Испании почувствовал боль в боку и спине, но поначалу списал ее на обычное недомогание после тренировок. В местной больнице танцору диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, вызванную камнем в почках. Чмерковскому назначили антибиотики и обезболивающие, после чего он почувствовал облегчение и решил полететь домой.

Однако, по словам артиста, во время перелета боль вернулась, и камень из почек вышел у него прямо на борту самолета. «Летел я домой — и бум, почувствовал что-то кое-где. (...) Отправился в туалет и увидел это. Я больше никогда в жизни не буду есть сладости или слишком жареные и жирные блюда», — прокомментировал случившееся Чмерковский.

Ранее сообщалось, что популярного английского телеведущего и писателя Ричарда Османа срочно госпитализировали из-за камня в почке. По словам Османа, это была самая сильная боль, которую он когда-либо испытывал.