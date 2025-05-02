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00:03, 2 мая 2025Россия

Участники боев за Курскую область получили статус ветеранов боевых действий

В силу вступил закон о признании участников боев за Курскую область ветеранами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России вступил в силу закон о признании всех участников освобождения Курской области ветеранами боевых действий. Это следует из текста поправок в Федеральный закон о ветеранах, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, статус ветеранов получит широкий круг участвовавших в отражении агрессии лиц — от сотрудников МВД, Следственного комитета, ФСИН и пожарной охраны до бойцов созданных в регионе добровольческих формирований, нацгвардейцев и членов регулярных формирований Минобороны России. Документ коснется и тех, кто выполнял задачи по отражению атак Вооруженных сил Украины на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Таким образом, все перечисленные категории участников боев будут иметь все положенные ветеранам льготы и меры социальной поддержки от регулярных денежных выплаты до помощи в организации погребения.

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Статус инвалида боевых действий, в свою очередь, будет предоставляться тем, кто получил серьезные ранения при выполнении таких задач. Определять территории, которые попадут под закон, будет кабмин.

Вопрос о размере выплат освобождавшим Курскую область бойцам и статусе ветерана для них был озвучен в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией президента России Владмира Путина в конце 2024 года. Тогда глава государства сообщил, что ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации.

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