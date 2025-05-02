Посол Украины Химинец назвал концерт «Песни Победы» в Вене позорным

Посвященный победе СССР над нацизмом концерт «Песнь Победы» в Вене у монумента воина-освободителя противоречит принципам демократии и является военной пропагандой. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил украинский посол в Австрии Василий Химинец.

«Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой», — написал дипломат, назвав концерт «недостойным и позорным», а также ослабляющим «демократию и международное право».

Ранее стало известно, что в учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы СССР описывается как один из инициаторов начала Второй мировой войны.