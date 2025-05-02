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00:27, 2 мая 2025Интернет и СМИ

Украинцев возмутила сцена после титров с буквой Z в новом фильме Marvel

Украинцы обвинили Marvel в поддержке России из-за буквы Z в сцене после титров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Жители Украины в социальных сетях возмутились тем, что в сцене после титров в новом фильме Marvel «Громовержцы» появляется буква Z. Они сочли это поддержкой России, пишет RT.

В этой сцене персонаж Красный Страж предлагает назвать команду супергероев Avengerz вместо Avengers (Мстители).

«Это так смешно, правда? Именно этот персонаж, именно эта буква. Новая надежда мира против злых инопланетян и всяких там украинцев», — написал один из пользователей.

Некоторые зрители по этой причине призывают не ходить на этот фильм в кинотеатры.

Ранее сообщалось, что украинцы возмутились телевизионной шуткой про тонущих уклонистов.

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