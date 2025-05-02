Украинцев возмутила сцена после титров с буквой Z в новом фильме Marvel

Жители Украины в социальных сетях возмутились тем, что в сцене после титров в новом фильме Marvel «Громовержцы» появляется буква Z. Они сочли это поддержкой России, пишет RT.
В этой сцене персонаж Красный Страж предлагает назвать команду супергероев Avengerz вместо Avengers (Мстители).
«Это так смешно, правда? Именно этот персонаж, именно эта буква. Новая надежда мира против злых инопланетян и всяких там украинцев», — написал один из пользователей.
Некоторые зрители по этой причине призывают не ходить на этот фильм в кинотеатры.
Ранее сообщалось, что украинцы возмутились телевизионной шуткой про тонущих уклонистов.