Украинцев возмутила сцена после титров с буквой Z в новом фильме Marvel

Украинцы обвинили Marvel в поддержке России из-за буквы Z в сцене после титров

Жители Украины в социальных сетях возмутились тем, что в сцене после титров в новом фильме Marvel «Громовержцы» появляется буква Z. Они сочли это поддержкой России, пишет RT.

В этой сцене персонаж Красный Страж предлагает назвать команду супергероев Avengerz вместо Avengers (Мстители).

«Это так смешно, правда? Именно этот персонаж, именно эта буква. Новая надежда мира против злых инопланетян и всяких там украинцев», — написал один из пользователей.

Некоторые зрители по этой причине призывают не ходить на этот фильм в кинотеатры.

Ранее сообщалось, что украинцы возмутились телевизионной шуткой про тонущих уклонистов.