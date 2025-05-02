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13:57, 2 мая 2025Культура

Умер известный советский рок-музыкант

Экс-барабанщик группы «Ария» Игорь Молчанов скончался в Бельгии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «Группа AРИЯ»

Экс-барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов скончался в Бельгии на 64-м году жизни. О кончине известного советского рок-музыканта сообщил в Telegram-канале группы «Мастер» ее лидер Алик Грановский.

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы "Мастер". После наших европейских гастролей в 1991 году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор», — рассказал Грановский.

Он принес соболезнования родным и близким бывшего коллеги и отметил, что его вклад в творчество группы навсегда останется с музыкантами. Грановский рассказал также, что познакомился с Молчановым в 1983 году, а уже спустя два года стал членом группы «Поющие сердца», которая в дальнейшем и стала «Арией». Барабанщик принял участие в записи альбома «С кем ты?», после чего с другими музыкантами основал группу «Мастер», сыграв на ударных на первых двух пластинках коллектива.

Ранее после продолжительной болезни ушел из жизни фронтмен известной валлийской рок-группы The Alarm Майк Питерс. По информации источника, музыкант скончался от рака крови, с которым боролся в течение последних 30 лет.

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