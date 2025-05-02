В Британии приостановили деятельность украинских сообществ

FT: Два вуза в Великобритании приостановили деятельность украинских сообществ

Студенческие союзы двух университетов Великобритании приостановили деятельность украинских сообществ, которые, предположительно, нарушили правила сбора благотворительных средств. Об этом написала газета The Financial Times.

По данным журналистов, украинские сообщества нарушили правила, направив собранные средства на покупку боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 1500 фунтов стерлингов от клубного вечера передали на покупку дрона DJI Mavic.

При этом известно, что студенческие союзы Университетского колледжа Лондона (UCL) и Ланкастерского университета числятся в Британии как благотворительные организации. Ими руководит комиссия по благотворительности, которая также регулирует использование средств и активов, правила сбора средств.

«Предоставление помощи любым иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не может заниматься такой деятельностью на законных основаниях», — отмечается в правилах комиссии.

1 марта украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский начал публичный сбор средств на ядерное оружие после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Предприниматель заявил об огромном количестве просьб от украинцев после срыва подписания сделки по недрам.