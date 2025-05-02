Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:53, 2 мая 2025Мир

В Британии приостановили деятельность украинских сообществ

FT: Два вуза в Великобритании приостановили деятельность украинских сообществ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Студенческие союзы двух университетов Великобритании приостановили деятельность украинских сообществ, которые, предположительно, нарушили правила сбора благотворительных средств. Об этом написала газета The Financial Times.

По данным журналистов, украинские сообщества нарушили правила, направив собранные средства на покупку боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 1500 фунтов стерлингов от клубного вечера передали на покупку дрона DJI Mavic.

Материалы по теме:
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте. На что пошли миллионы долларов?
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте.На что пошли миллионы долларов?
22 июля 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

При этом известно, что студенческие союзы Университетского колледжа Лондона (UCL) и Ланкастерского университета числятся в Британии как благотворительные организации. Ими руководит комиссия по благотворительности, которая также регулирует использование средств и активов, правила сбора средств.

«Предоставление помощи любым иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не может заниматься такой деятельностью на законных основаниях», — отмечается в правилах комиссии.

1 марта украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский начал публичный сбор средств на ядерное оружие после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Предприниматель заявил об огромном количестве просьб от украинцев после срыва подписания сделки по недрам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

    В Курской области бригада ВДВ освободила 11 населенных пунктов

    Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

    В МИД назвали последствия трагедии в Доме профсоюзов

    В Британии приостановили деятельность украинских сообществ

    Российские подростки напали на водителя автобуса с ножом

    Нетаньяху заявил об атаке об ударах ЦАХАЛ по Дамаску

    Инвестор назвал короля сбережений в условиях торговой войны

    Трамп раскрыл секрет успешных людей

    Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости