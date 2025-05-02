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21:17, 2 мая 2025Россия

В Госдуме дали совет Зеленскому после атаки на Севастополь

Депутат Госдумы Белик посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NTB / Javad Parsa/ Reuters

Владимиру Зеленскому следует изучить историю Севастополя, чтобы осознать бессмысленность атак на город. Об этом заявил депутат Госдумы от Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, сегодняшний удар по городу был нанесен с целью испортить День Победы. «Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения», — отметил депутат.

Он назвал Севастополь символом крепости русского духа, подчеркнув, что никакие провокации со стороны Украины этого не изменят.

Днем в пятницу, 2 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении самой масштабной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года. По его словам, российские силы противовоздушной обороны перехватили более 50 беспилотников.

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