В Госдуме дали совет Зеленскому после атаки на Севастополь

Депутат Госдумы Белик посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя

Владимиру Зеленскому следует изучить историю Севастополя, чтобы осознать бессмысленность атак на город. Об этом заявил депутат Госдумы от Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, сегодняшний удар по городу был нанесен с целью испортить День Победы. «Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения», — отметил депутат.

Он назвал Севастополь символом крепости русского духа, подчеркнув, что никакие провокации со стороны Украины этого не изменят.

Днем в пятницу, 2 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении самой масштабной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года. По его словам, российские силы противовоздушной обороны перехватили более 50 беспилотников.