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19:10, 2 мая 2025Бывший СССР

В Киеве назвали дату заседания Рады для ратификации соглашения о недрах

Железняк: Заседание Рады для ратификации соглашения о недрах назначено на 8 мая
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заседание Верховной Рады Украины для ратификации американо-украинского соглашения о недрах назначено на 8 мая. Об этом написал украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram.

«Уже официально объявили 8 мая как внеочередное заседание Рады. Точнее, даже нейминг придумали — "экстренное заседание". В чем экстренность, правда, непонятно, но всем "слугам" (имеются в виду депутаты от правящей партии «Слуга народа» — прим. «Ленты.ру») на всякий случай командировки отменяли», — говорится в публикации.

По словам Железняка, текст двух дополнительных соглашений, которые Киев и Вашингтон также планируют подписать в рамках этой сделки, Верховная Рада не получила. Нардеп выразил мнение, что до голосования никто из парламентариев данные документы не увидит.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, что инвестиционный фонд Украины и США, который будет создан в рамках сделки по недрам, зарегистрируют в Соединенных Штатах. Он уточнил, что при этом счет будет пополняться в гривнах.

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