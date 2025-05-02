Киев раскрыл место регистрации совместного фонда США и Украины

Шмыгаль: Американо-украинский фонд будет зарегистрирован в США

Американо-украинский инвестиционный фонд, который будет создан в рамках заключения сделки по недрам, зарегистрируют в США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Предварительная договоренность о том, что Фонд будет зарегистрирован в США, но счет — на Украине и пополнение в гривне», — цитирует Шмыгаля парламентарий.

1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан совместный инвестиционный фонд. Информацию об этом подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

Сообщалось, что после заключения сделки по редкоземельным металлам США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины. В их числе — алюминий, графит, нефть и природный газ.