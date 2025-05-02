В ООН обеспокоились пытками российских военнопленных

ООН выразила обеспокоенность сообщениями о пытках пленных россиян на Украине

Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о противозаконных действиях в отношении пленных россиян на Украине. Свою позицию члены комитета донесли в докладе, посвященном ситуации с военнопленными.

«Комитет обеспокоен утверждениями о пытках, включающих сексуальное насилие, жестоком обращении, угрозах, унижениях, а также незаконном лишении жизней российских военнопленных, к чему, предположительно, причастны украинские вооруженные силы и военная полиция. [Преступления совершались] в основном в неофициальных или транзитных местах заключения в нескольких регионах страны», — констатировали авторы доклада.

Они добавили, что сама Украина отрицает существование неофициальных мест для проведения пыток. Однако в ООН Киев обвинили еще и в «неадекватной регистрации» сообщений о видимых травмах российских солдат, полученных в результате пыток или жестокого обращения. В связи с этим члены Комитета планируют внимательно следить за 20 расследованиями, начатыми Генеральной прокуратурой Украины по фактам военных преступлений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в использовании зверских методов. Она заявила, что для украинских военных стали «обычной практикой» пытки мирных жителей, а также записывание произошедшего на видео.