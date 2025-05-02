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20:54, 2 мая 2025Мир

В Перу военное судно столкнулось с нефтяной платформой

ВМС Перу: Военное судно столкнулось с нефтяной платформой, два человека погибли
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В Перу военное судно столкнулось с нефтяной платформой. Об этом заявляют Военно-морские силы (ВМС) страны в социальной сети X.

«Во время передвижения (...) по реке Амазонка утром [2 мая] судно ВМС Ucayali столкнулось с речной платформой Manati, принадлежавшей компании Perenco вблизи [левого притока Амазонки] Напо», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате один человек пропал без вести, еще двое — погибли. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Что стало причиной столкновения судна с платформой, неизвестно.

Ранее стало известно, что иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в порту Санкт-Петербурга. В результате никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

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