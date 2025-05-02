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02:46, 2 мая 2025Россия

В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников

Развожаев: В Севастополе силы ПВО отражают атаку БПЛА, уничтожено 7 дронов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников», — написал он.

Развожаев уточнил, что, по предварительной информации, уже уничтожено семь дронов над морем, на большом расстоянии от берега. Также работают средства подавления БПЛА.

После сообщений об отражении атаки, в 2:38 губернатор Севастополя опубликовал предупреждение о воздушной тревоге.

Ранее военкор Борис Рожин сообщил о звуках взрывов в Крыму. Он уточнил, что полуостров атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Уже есть сбития в Западной части Крыма», — рассказал журналист.

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