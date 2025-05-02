Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 2 мая 2025Россия

В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о параде Победы в Москве

Сенатор Алтабаева: Слова Зеленского о параде Победы – измышления больного разума
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Слова Владимира Зеленского о параде Победы – измышления больного разума. Об этом заявила РИА Новости член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

Ранее Зеленский назвал «правильными» опасения, связанные с возможным украинским ударом по Москве во время парада Победы.

Подобными заявлениями Киев открыто признается в причастности к терактам, заявила Алтабаева. «Это какая-то дикость», — сказала сенатор. Она заявила, что жить с такими соседями нельзя, «это точно должно быть наказано и искоренено».

Ранее стало известно о возможном участи в параде Победы высокопоставленного представителя США. По данным телеканала «Звезда», речь идет о госсекретаре США Марко Рубио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

    Идею размещения войск Северной Кореи на границе России оценили

    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о параде Победы в Москве

    Российский боец заявил о жалобах солдат ВСУ на границе Курской области

    В США заявили о реабилитации Зеленского перед Трампом

    Россиянин Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

    Гладков заявил о крайне сложной обстановке в белгородском приграничье

    Влияние поражения ВСУ в Курской области на готовность Киева к переговорам оценили

    В суд Москвы поступило новое дело о госизмене

    Депутат Рады допустил скорый уход Зеленского с поста президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости