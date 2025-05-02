В США заявили о реабилитации Зеленского перед Трампом

NYT: Зеленскому удалось выйти из немилости Трампа

Владимиру Зеленскому удалось реабилитироваться перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявило американское издание The New York Times (NYT).

Газета указывает на «сдвиг» в отношении Трампа к Зеленскому. Этому способствовали усилия президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, говорится в статье.

Возродить у Трампа интерес к Украине может сделка по добыче полезных ископаемых, отмечает NYT. Именно в этом состоит расчет украинских властей, сообщает издание.

Тем временем в Госдепе США заявили о прекращении посредничества в урегулировании украинского конфликта. «Мы не будем играть роль посредников. Мы не станем быстро перемещаться на другой конец света для модерирования встреч. Теперь взаимодействие должно происходить непосредственно между двумя сторонами. Настало время для этого», — сказала представитель Госдепа Тэмми Брюс.