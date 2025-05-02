Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 2 мая 2025Мир

В США заявили о реабилитации Зеленского перед Трампом

NYT: Зеленскому удалось выйти из немилости Трампа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Владимиру Зеленскому удалось реабилитироваться перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявило американское издание The New York Times (NYT).

Газета указывает на «сдвиг» в отношении Трампа к Зеленскому. Этому способствовали усилия президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, говорится в статье.

Возродить у Трампа интерес к Украине может сделка по добыче полезных ископаемых, отмечает NYT. Именно в этом состоит расчет украинских властей, сообщает издание.

Тем временем в Госдепе США заявили о прекращении посредничества в урегулировании украинского конфликта. «Мы не будем играть роль посредников. Мы не станем быстро перемещаться на другой конец света для модерирования встреч. Теперь взаимодействие должно происходить непосредственно между двумя сторонами. Настало время для этого», — сказала представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

    В США заявили о реабилитации Зеленского перед Трампом

    Россиянин Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

    Гладков заявил о крайне сложной обстановке в белгородском приграничье

    Влияние поражения ВСУ в Курской области на готовность Киева к переговорам оценили

    Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Камалы Харрис

    Госсекретарь США назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном

    В суд Москвы поступило новое дело о госизмене

    Депутат Рады допустил скорый уход Зеленского с поста президента

    Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости