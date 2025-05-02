«Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

Госдеп: США больше не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Мы не будем играть роль посредников. Мы не станем быстро перемещаться на другой конец света для модерирования встреч. Теперь взаимодействие должно происходить непосредственно между двумя сторонами. Настало время для этого Тэмми Брюс представитель Госдепа США

Чиновница добавила, что США продолжат поддерживать усилия по установлению мира, однако исход конфликта зависит от совместных предложений, выработанных Москвой и Киевом. Брюс напомнила, что Соединенные Штаты уделяют внимание и другим международным вопросам.

29 апреля представитель Госдепа говорила, что США выйдут из переговоров об урегулировании конфликта на Украине в случае отсутствия прогресса на пути к миру. По ее словам, американский госсекретарь Марко Рубио ждет от каждой из сторон конкретных предложений по завершению конфликта в ближайшее время.

Госдеп призвал Россию и Украину представить конкретные идеи по урегулированию

Вашингтон считает, что пришло время для России и Украины разработать и представить конкретные идеи по урегулированию, подчеркнула Брюс.

Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт Тэмми Брюс представитель Госдепа США

Рубио в свою очередь заявил, что Европа для урегулирования конфликта на Украине должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю. Как отметила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, «госсекретарь <...> ясно дал понять, что слов недостаточно».

Вэнс заявил, что только Украина и Россия способны достичь мирного урегулирования конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что мирное урегулирования конфликта на Украине зависит только от Киева и Москвы. Лишь договоренности между ними смогут привести к завершению украинского кризиса.

Вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт Джей Ди Вэнс вице-президент США

Вэнс подчеркнул, что стороны уже представили предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь им остается сделать последние шаги навстречу друг к другу.

При этом вице-президент считает, что между Россией и Украиной есть значительные разногласия в позициях насчет урегулирования конфликта.

Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы Джей Ди Вэнс вице-президент США

Вэнс добавил, что сейчас дипломатические усилия сосредоточены на сближении позиций двух сторон конфликта.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал, что урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто с Киевом, а не с Вашингтоном.

В США заявили о возможной смене целей России в украинском конфликте

Москва переключила свое внимание в украинском конфликте на более краткосрочные цели — укрепление контроля над территориями, занимаемыми российскими войсками, а также стимулирование экономики РФ. О возможном изменении задач рассказал телеканал CNN со ссылкой на разведку.

По мнению источников, президент России сейчас как никогда прежде готов к мирному урегулированию на Украине. Российский лидер отказался от «максималистских военных целей», предположили они.

Новые разведданные, изученные представителями США и Запада, свидетельствуют о том, что президент Путин, возможно, переключил свое внимание в войне на Украине на более краткосрочные цели CNN

В январе Путин отмечал, что цель и смысл специальной военной операции (СВО) — в борьбе за интересы российского народа. Он подчеркнул, что целью урегулирования конфликта с Украиной должна быть «не какая-то передышка», а долгосрочный мир на основе интересов всех проживающих в регионе.

