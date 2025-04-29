В Госдепе обратились с требованием к России и Украине

Госдеп: Москва и Киев должны представить предложения по миру в ближайшее время

США выйдут из переговоров об урегулировании конфликта на Украине в случае отсутствия прогресса на пути к миру. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

Она сообщила, что американский госсекретарь Марко Рубио ждет от Москвы и Киева конкретных предложений по завершению конфликта в ближайшее время.

«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе», — процитировала Рубио пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призывает прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. Как уточнил спецпосланник американского лидера Кит Келлог, в настоящее время «дело за россиянами».