Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 2 мая 2025Мир

В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине

Вэнс: Только Украина и Россия способны достичь мирного урегулирования конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мирное урегулирования конфликта на Украине зависит только от Киева и Москвы. Лишь договоренности между ними смогут привести к завершению украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что стороны уже представили предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь им остается сделать последние шаги навстречу друг к другу.

Ранее Вэнс заявил о пропасти между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

    Последствия землетрясения в Стамбуле оценили

    В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине

    В Литве заявили об отсутствии у России права навязывать Украине условия мирного соглашения

    Бывший одесский депутат призвал к расследованию трагедии в Доме профсоюзов

    Над Крымом сбили более десяти дронов

    В США заявили о возможной смене целей России в украинском конфликте

    В США назвали повышением перевод Уолтца на должность постпреда при ООН

    В Крыму сработали системы ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости