В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине

Вэнс: Только Украина и Россия способны достичь мирного урегулирования конфликта

Мирное урегулирования конфликта на Украине зависит только от Киева и Москвы. Лишь договоренности между ними смогут привести к завершению украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что стороны уже представили предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь им остается сделать последние шаги навстречу друг к другу.

Ранее Вэнс заявил о пропасти между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.