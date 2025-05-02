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22:32, 2 мая 2025Бывший СССР

В ТЦК оправдались за издевательство над мобилизованным

В ТЦК оправдали приковывание мужчины стяжкой его неадекватным поведением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) оправдался за издевательство над мобилизованным. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел 2 мая. Полиция поймала мужчину на улице и доставила в ТЦК, где его приковали стяжкой к кровати.

В ТЦК заявили, что мужчина начал вести себя агрессивно по отношению к другим мобилизованным, в связи с чем сотрудники были «вынуждены одеть средства сдерживания на данного мобилизованного». На него составили протокол и направили в медучреждение.

Ранее на Украине мужчину мобилизовали после его обращения в полицию по делу о наезде на дочь. Он пошел в полицию для дачи показаний и перестал выходить на связь. Его жена, оставшаяся с тремя детьми, ничего не смогла узнать о супруге. Позже она выяснила, что его забрали сотрудники ТЦК.

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