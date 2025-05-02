Военный аналитик Норин: Поражения ВСУ приближают Зеленского к переговорам

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в Курской области, приближают президента Владимира Зеленского к переговорам и делают его более сговорчивым. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал историк, военный аналитик Евгений Норин.

В частности, эксперт указал, что на готовность любого противника к переговорам влияют военные поражения. «То есть чем больше поражений, тем ему хуже, и тогда он становится более вменяем», — резюмировал он.

Чем больше игл будет воткнуто в пикантные места господину Зеленскому, тем ему лучше будет думаться и переговариваться

При этом Норин подчеркнул, что в результате провала операции ВСУ в Курской области и начала продвижения российской армии в Сумской области, общее стратегическое положение Киева ухудшилось из-за растяжения линии фронта. Однако он усомнился в том, что нынешняя ситуация на фронте повлияет на отказ Запада от военной поддержки украинской стороны.

Авантюра и фигня получились в конечном итоге. Но от этого не будет зависеть поддержка Запада

29 марта турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что успех Российской армии в Курской области является завершением конфликта на Украине. Он указал, что Вашингтон фактически признает победу Москвы и неспособен как-то поменять на ситуацию. По его словам, это также касается и Европейского союза (ЕС).