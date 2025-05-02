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12:32, 2 мая 2025Россия

ВС России освободили четыре населенных пункта

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Курской областях
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) за последнюю неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Харьковской и Курской областях. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Министерстве обороны страны.

«Подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны отметили достижения подразделений группировки войск «Запад». Им на этой неделе удалось освободить Каменку и Дорошовку в Харьковской области и населенный пункт Новое в ДНР.

Ранее стало известно о том, что ВС РФ атаковали предприятие Spaitech в Одессе. Как сообщили в добровольческом подразделении «Росич», оно специализировалось на производстве беспилотных летательных аппаратов и заключало контракты с Минобороны Украины.

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