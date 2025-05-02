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07:41, 2 мая 2025Бывший СССР

Российские военные поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие

ВС РФ поразили предприятие Spaitech в Одессе, производящее беспилотники для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал «Росич»

Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали предприятие Spaitech в Одессе, специализирующееся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказало в Telegram-канале добровольческое подразделение «Росич».

«Прилетело по зданию на улицу Картамышевская, дом 9Б . По определению адреса находится производственное помещение НПП "Спайтех"», — говорится в сообщении.

Предприятие специализируется на производстве дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заключает контракты с Минобороны страны.

Ранее российские военные поразили предприятие, производящее беспилотники Украины, в районе города Чугуев в Харьковской области.

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