Российские военные поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие

ВС РФ поразили предприятие Spaitech в Одессе, производящее беспилотники для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали предприятие Spaitech в Одессе, специализирующееся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказало в Telegram-канале добровольческое подразделение «Росич».

«Прилетело по зданию на улицу Картамышевская, дом 9Б . По определению адреса находится производственное помещение НПП "Спайтех"», — говорится в сообщении.

Предприятие специализируется на производстве дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заключает контракты с Минобороны страны.

Ранее российские военные поразили предприятие, производящее беспилотники Украины, в районе города Чугуев в Харьковской области.