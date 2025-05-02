Задержанный в Румынии журналист RT объяснил свою депортацию

Чей Боуз заявил, что власти Румынии посчитали его угрозой безопасности страны

Журналист телеканала Чей Боуз, которого задержали в Румынии, а позже депортировали, заявил, что румынские власти посчитали его угрозой безопасности для государства. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По его рассказам, шесть сотрудников правоохранительных органов вывели его из самолета, когда он приземлился в Бухарест из Дублина.

После ряда проверок и допросов ему вручили документ с печатью, предположительно, судьи, в котором были указаны «основания» для его депортации. Фотографировать или копировать этот документ ему не позволили. Несмотря на то, что он является гражданином ЕС, его не пустили в страну.

«Это фундаментальное нарушение моих прав и прав журналистов», — отметил журналист.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Боуз прилетел в Бухарест, чтобы освещать выборы, однако по прилете его задержали шестеро полицейских, заявив, что его намерены допросить.