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00:51, 2 мая 2025Интернет и СМИ

Задержанный в Румынии журналист RT объяснил свою депортацию

Чей Боуз заявил, что власти Румынии посчитали его угрозой безопасности страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Dado

Журналист телеканала Чей Боуз, которого задержали в Румынии, а позже депортировали, заявил, что румынские власти посчитали его угрозой безопасности для государства. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По его рассказам, шесть сотрудников правоохранительных органов вывели его из самолета, когда он приземлился в Бухарест из Дублина.

После ряда проверок и допросов ему вручили документ с печатью, предположительно, судьи, в котором были указаны «основания» для его депортации. Фотографировать или копировать этот документ ему не позволили. Несмотря на то, что он является гражданином ЕС, его не пустили в страну.

«Это фундаментальное нарушение моих прав и прав журналистов», — отметил журналист.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Боуз прилетел в Бухарест, чтобы освещать выборы, однако по прилете его задержали шестеро полицейских, заявив, что его намерены допросить.

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