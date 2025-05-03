Актера Верника уличили в неуплате штрафов

Актера Верника могут оштрафовать за неоплату штрафа

Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника. Об этом сообщает РИА Новости.

Артиста уличили в неоплате штрафа. Теперь суд может назначить ему наказание в виде еще одного штрафа, но уже в двукратном размере.

Заседание состоится 15 мая. По этой административной статье Верника также могут арестовать на срок до 15 суток, либо направить на 50 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что актер Марат Башаров нарушил правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз за три года. На своем на автомобиле Lexus LX 570 он 731 раз превысил скорость, 69 раз не соблюдал требования знаков или разметки, а также 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет. В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, которые полностью оплатил.