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02:06, 3 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады жестко высказался о трагедии в Одессе

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы проиграли 2 мая в Одессе, как и на Майдане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zacharie Scheurer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе стала началом эпохи, в которой патриотизм является оружием в руках «бесов в пиджаках». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«С Одессы, как и с Майдана, началась эпоха, в которой слова патриотизм, свобода и ценности стали прикрытием для самого дикого насилия. С того дня стало модно убивать за убеждения. Сжигать за взгляды. Делить людей на правильных и врагов», — высказался он.

Дмитрук подчеркнул, что он никогда не считал произошедшее в Одессе «победой Украины».

Ранее одесские подпольщики пообещали наказать виновных в пожаре в Доме профсоюзов. «Абсолютно все участники [расправы] 2 мая 2014 года установлены. Одесса помнит, и мы отомстим», — сказал представитель подполья.

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