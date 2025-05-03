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15:02, 3 мая 2025Мир

Дуда призвал будущего президента Польши продолжить курс в обороне

Дуда: Будущий президент Польши должен продолжить огромные расходы на оборону
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Adam Gray / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что его преемник продолжит масштабные военные закупки и оборонные расходы. Об этом заявил сам политик в своей речи по случаю Дня конституции, сообщает РИА Новости.

«Огромной ответственностью будущего президента Польской Республики будет продолжение того, что началось во время моего правления — огромные закупки современного вооружения для польской армии и огромные расходы на оборону», — заявил политик.

Также он напомнил, что внес в парламент проект изменений в конституцию, согласно которому оборонные расходы Польши не могут быть ниже 4 процентов ВВП.

18 апреля Дуда заявил, что Польша должна искать защиту от потенциальной российской угрозы с помощью «ядерного зонтика» Франции и добиваться доступа к американскому ядерному оружию.

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