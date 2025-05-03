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02:48, 3 мая 2025Мир

Европу предупредили о грозящей ей трагедии

Аналитик Кошковик: Украинизация Европы продолжается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейским странам грозит трагедия из-за украинизации. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

Он выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Западной и Северной Европе, выразив сомнение, что процесс украинизации получится остановить. «Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией», — отметил эксперт.

Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Европа совершила большую ошибку, не захотев урегулировать украинский конфликт мирным путем. Она указала, что в это время США смогли заключить с Киевом сделку и получить доступ к украинским ресурсам и редкоземельным металлам.

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