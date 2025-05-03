Израиль опроверг информацию о планировании совместного с США удара по Ирану

Канцелярия Нетаньяху опровергла переговоры с Уолтцем об ударах по Ирану

Канцелярия Нетаньяху опровергла спекуляции об обсуждении ударов по Ирану с США. Об этом со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства пишет ТАСС.

Заявление с опровержением факта таких переговоров было опубликовано в ответ на публикацию газеты The Washington Post на эту тему. Авторы статьи, ссылаясь на источники в американской администрации, выступили с утверждением, что бывший советник США по нацбезопасности Майк Уолтц и Нетаньяху занимались планированием возможного совместного удара по Ирану. «Вопреки сообщению The Washington Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху не имел интенсивных контактов с Майком Уолтцем по Ирану», — говорится в тексте.

Авторы отметили, что Нетаньяху действительно несколько раз общался с Уолтцем во время визита в Вашингтон в феврале. В одном случае на встрече также присутствовал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Позже, перед отъездом израильского премьера из Вашингтона, Уолтц участвовал и во встрече Нетаньяху с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«С тех пор премьер-министр, бывший советник по национальной безопасности и Стивен Уиткофф провели один телефонный разговор, который не касался Ирана. Мы поздравляем господина Уолтца с его важным назначением в Организацию Объединенных Наций», — заключили авторы заявления.

Уолтц до недавнего времени занимал пост помощника Трампа по вопросам национальной безопасности. Однако 1 мая стало известно о его отставке. Эксперты связывают ее с тем, что президент США был недоволен консультациями Уолтца с премьер-министром Израиля по политике в отношении Ирана.