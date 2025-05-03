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16:51, 3 мая 2025Мир

В США раскрыли причину недовольства Трампа уволенным советником

WP: Трамп был недоволен консультациями Уолтца с Нетаньяху по Ирану
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп был недоволен консультациями своего бывшего советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по политике в отношении Ирана. Причину недовольства американского лидера раскрыло издание The Washington Post (WP).

«Уолтц, по-видимому, активно обсуждал с Нетаньяху военные варианты действий против Ирана перед встречей израильского лидера с Трампом в Овальном кабинете», — говорится в публикации.

Отмечается, что агрессивная стратегия Уолтца не понравилась Трампу, поскольку в ней даже не рассматривалась возможность разрешения противоречий в конфликте с помощью дипломатических усилий.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.

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