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09:39, 3 мая 2025Экономика

Лидирующие по введению санкций против России страны назвали

Castellum: США, Канада и Швейцария ввели около 29 тыс. санкций против России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

С 2014 года западные страны ввели против России около 29 тысяч санкций, при этом больше всего рестрикций было введено США, Канадой и Швейцарией. Страны, лидирующие по введению санкционных ограничений против Москвы, назвал аналитический портал Castellum, передает РИА Новости.

Согласно данным портала, 98 процентов рестрикций были введены в 2022 году. Общее число санкций к 2025 году достигло 28937 ограничений, при этом четверть всех санкций принадлежит США. Канаде принадлежит доля в 12,6 процента, а Швейцарии — в 11,3 процента.

В список лидеров по рестрикциям также вошли Норвегия, Евросоюз, Исландия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.

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