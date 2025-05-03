Лидирующие по введению санкций против России страны назвали

Castellum: США, Канада и Швейцария ввели около 29 тыс. санкций против России

С 2014 года западные страны ввели против России около 29 тысяч санкций, при этом больше всего рестрикций было введено США, Канадой и Швейцарией. Страны, лидирующие по введению санкционных ограничений против Москвы, назвал аналитический портал Castellum, передает РИА Новости.

Согласно данным портала, 98 процентов рестрикций были введены в 2022 году. Общее число санкций к 2025 году достигло 28937 ограничений, при этом четверть всех санкций принадлежит США. Канаде принадлежит доля в 12,6 процента, а Швейцарии — в 11,3 процента.

В список лидеров по рестрикциям также вошли Норвегия, Евросоюз, Исландия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.