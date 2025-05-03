Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Локомотив М
0:0
Перерыв
live
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
Страсбург
Сегодня
18:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|32-й тур
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Борнмут
Англия — Премьер-лига|35-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
17:12, 3 мая 2025Спорт

«Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от финала Кубка Гагарина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ХК «Локомотив»

Игроки ХК «Локомотив». Фото: Светлана Абуянчикова / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Даниил Тесанов, Илья Николаев и Егор Сурин.

Железнодорожники одержали третью победу в серии и оказались в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Пятый матч пройдет 5 мая в Ярославле.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пробил дно». В России отреагировали на предупреждение Зеленского к мировым лидерам о возможной опасности 9 Мая в Москве

    Раскрыта тема переговоров Лаврова и главы МИД Индии

    В российском регионе раненого участника СВО избили веревкой с гайкой

    Конгрессвумен назвала сделку США и Украины предпосылкой к новой войне

    В Словакии подтвердили намерение Фицо приехать в Москву 9 мая

    Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников

    В школах Украины начались проверки общения на государственном языке

    Стала известна причина госпитализации Вучича

    В Словакии прокомментировали возможность отмены санкций против России

    Сбой в энергоснабжении в Калининградской области оперативно устранили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости