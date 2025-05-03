«Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Даниил Тесанов, Илья Николаев и Егор Сурин.

Железнодорожники одержали третью победу в серии и оказались в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Пятый матч пройдет 5 мая в Ярославле.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».