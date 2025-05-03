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12:04, 3 мая 2025Интернет и СМИ

МВД предупредило о подделывающих штрафы за нарушения ПДД мошенниках

МВД: Мошенники стали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения ПДД
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

МВД России предупредило граждан о подделывающих штрафы за нарушения ПДД мошенниках. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобные квитанции об оплате приходят автовладельцам на почту. В сообщениях, помимо фото машины, находятся банковские реквизиты. При этом в графе «Получатель штрафа» указано не управление Федерального казначейства, а счет платежной электронной системы, например «Яндекс.Деньги», RBK.money или Qiwi. Таким образом, при оплате деньги переходят мошенникам.

«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото- и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — говорится в материалах МВД.

В свою очередь, столкнувшихся с подобными поддельными квитанциями автовладельцев призвали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в мае эксперт в IT-инфраструктуре, Senior Systems Administrator Иван Дегтярев назвал россиянам главные угрозы кибербезопасности в 2025 году.

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