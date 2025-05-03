На Бали произошел блэкаут

Бали оказался обесточен из-за поврежденного кабеля

На индонезийском острове Бали произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщило издание Detikbali.

Причиной сбоя стало повреждение подводного кабеля, по которому электроэнергия поступает с Явы на Бали. Блэкаут повлиял на работу различных общественных служб, в частности, на острове перестали работать светофоры. Без электричества также остались рестораны, отели и торговые центры.

28 апреля Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества. Блэкаут вызвал сбои в работе поездов и аэропортов. МВД Испании объявляло чрезвычайное положение в стране. При этом версия о том, что отключения были вызваны кибератакой, не подтвердилась.