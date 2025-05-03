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04:16, 3 мая 2025Мир

На Бали произошел блэкаут

Бали оказался обесточен из-за поврежденного кабеля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На индонезийском острове Бали произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщило издание Detikbali.

Причиной сбоя стало повреждение подводного кабеля, по которому электроэнергия поступает с Явы на Бали. Блэкаут повлиял на работу различных общественных служб, в частности, на острове перестали работать светофоры. Без электричества также остались рестораны, отели и торговые центры.

28 апреля Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества. Блэкаут вызвал сбои в работе поездов и аэропортов. МВД Испании объявляло чрезвычайное положение в стране. При этом версия о том, что отключения были вызваны кибератакой, не подтвердилась.

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