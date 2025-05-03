Первая из обвинительниц Вайнштейна заплакала во время допроса в суде

The Sun: Обвинительница Вайнштейна эмоционально сорвалась в суде

Американка Мириам Хейли — первая из трех обвинительниц, дающих показания против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, — эмоционально сорвалась во время допроса в суде. Об этом сообщает газета The Sun.

«Нет, это не должны решать присяжные. Это мой опыт», — заявила Хейли в ответ на реплику о том, что решение по делу примет суд присяжных.

Ожидается, что позднее с показаниями в суде выступит актриса Джессика Манн.

В прошлом году у американского кинопродюсера, отбывающего срок за сексуальные преступления, диагностировали хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.