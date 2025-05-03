Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:52, 3 мая 2025Россия

Российский губернатор назвал атаки ВСУ подлыми и бесчеловечными

Губернатор Богомаз назвал атаку дронов ВСУ на регион подлыми и бесчеловечными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) подлыми и бесчеловечными. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — заявил Богомаз. Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района в регионе, несколько человек получили ранения.

Глава Брянской области рассказал, что в селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз АПХ «Мираторг», водитель получил ранения. В селе Алешковичи повредили производственное здание и автобус того же предприятия. В селе Кирилловка в результате сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов.

В селе Страчово Суземского района также сгорели два дома. В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атак FPV-дронов был поврежден дом.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что комбинированная атака Вооруженных сил Украины на Крым является провокацией с участием Великобритании в преддверии перемирия. Он заметил, что Британия выступает флагманом эскалации и блокирования возможности мирного урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

    Российский губернатор назвал атаки ВСУ подлыми и бесчеловечными

    ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам Белгородской области

    Жена игрока клуба РПЛ сравнила футболистов с военными

    Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике во время схода грунта

    Ветеран из США назвал ошибкой признание вклада лишь одной страны в победу над нацизмом

    На Украине анонсировали встречу советников по нацбезопасности

    В 550 населенных пунктах Подмосковья восстановили электроснабжение

    Кадыров сообщил об отражении попытки ВСУ проникнуть на территорию Курской области

    Сафонов пропустил два мяча в проигранном ПСЖ матче чемпионата Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости