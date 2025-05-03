Губернатор Богомаз назвал атаку дронов ВСУ на регион подлыми и бесчеловечными

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) подлыми и бесчеловечными. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — заявил Богомаз. Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района в регионе, несколько человек получили ранения.

Глава Брянской области рассказал, что в селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз АПХ «Мираторг», водитель получил ранения. В селе Алешковичи повредили производственное здание и автобус того же предприятия. В селе Кирилловка в результате сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов.

В селе Страчово Суземского района также сгорели два дома. В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атак FPV-дронов был поврежден дом.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что комбинированная атака Вооруженных сил Украины на Крым является провокацией с участием Великобритании в преддверии перемирия. Он заметил, что Британия выступает флагманом эскалации и блокирования возможности мирного урегулирования.