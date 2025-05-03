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18:43, 3 мая 2025Бывший СССР

В атаке ВСУ на Крым увидели британский след

Военный эксперт Степанов: Атака на Крым — провокация с британским почерком
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Комбинированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым является провокацией с участием Великобритании в преддверии перемирия. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Степанов заметил, что ВСУ использовали при атаке БПЛА, безэкипажные катера (БЭК) и ракеты. «В данном случае здесь прослеживается британский след, опять же с учетом применения высокоточных крылатых ракет Storm Shadow», — заявил специалист. Он отметил, что есть высокая вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения для Киева.

«Это провокация с британским почерком, нацеленная на ликвидацию каких-либо усилий тех адекватных сил со стороны Запада, которые пытались привести данный процесс к мирному урегулированию», — подчеркнул Александр Степанов.

«Как мы понимаем, ключевая цель в преддверии туристического сезона для противника — это Крым», — отметил Степанов. Прежде всего южный регион России является таковым для Великобритании, которая выступает флагманом эскалации и блокирования возможности мирного урегулирования.

Ранее Минобороны РФ заявило, что по крымской инфраструктуре попытались нанести ракетный удар с территории Украины с помощью ракет Storm Shadow и «Нептун». Во время боя все ракеты были отражены, а пострадавших в результате атаки нет.

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