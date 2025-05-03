Подсчитано число запущенных по территории России беспилотников ВСУ

Shot: ВСУ выпустили по территории России более беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали Краснодарский край, Ростовскую область и Крым этой ночью. Как сообщает Telegram-канал Shot, было сбито более 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Обломки дронов оказались разбросаны по улицам городов. По предварительной информации, пострадавших нет, однако были повреждены несколько жилых домов.

2 мая Минобороны РФ сообщало, что над регионами России в ночь на 2 мая был сбит 121 ударный дрон ВСУ. Большая часть из них уничтожена над Крымом — 89, еще 23 — над акваторией Черного моря.