Посол Мешков: Россия стоит на страже справедливости

Россия стоит на страже справедливости и не допустит переписывания истории. О роли в мировой политике рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков, его слова приводит ТАСС.

«В памяти Великой Победы не только дань уважения прошлому, но и нравственный ориентир для будущего. Сегодня Россия вновь стоит на страже справедливости и права народов самостоятельно определять свою судьбу. Мы будем противостоять любым попыткам переписать историю», — подчеркнул Мешков.

Посол напомнил, что Советские войска в ходе Великой Отечественной Войны разгромили 600 дивизий врага и почти три четверти вооружений. Также Мешков подчеркнул, что народы СССР «принесли на алтарь Победы страшную жертву».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о визите секретаря Госдепартамента США Марко Рубио в Москву на празднование 9 Мая.