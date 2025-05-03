Радио «Голос Америки» возобновит вещание

WP: Сотрудники «Голоса Америки» смогут вернуться к работе на следующей неделе

Сотрудники радио «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) смогут вернуться к работе на следующей неделе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на письмо Минюста США.

«Сотрудники "Голоса Америки" могут официально вернуться к работе, согласно электронному сообщению Министерства юстиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение будет происходить «поэтапно» из-за проблем с безопасностью, пространством в здании и оборудованием.

15 марта стало известно, что сотрудников «Голос Америки» начали принудительно отправлять в отпуск. Причиной этому стал указ президента США Трампа о сокращении функций нескольких ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM). Сотрудникам американской радиостанции также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.