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07:11, 3 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали об основаниях не платить за капитальный ремонт дома

Роскачество: Признание дома аварийным позволяет не платить за капремонт
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Существует несколько оснований не платить за капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Роскачества. О них в организации рассказали «Ленте.ру».

По данным Роскачества основаниями не платить за капремонт могут быть признание дома аварийным и подлежащим сносу или изъятие земли дома для нужд города. Еще одна категория домов, для которых не сразу нужно вносить взносы для капитального ремонта — это новостройки.

«Они включаются в программу не сразу, а через некоторое время после сдачи объекта — при этом срок начала начисления взносов устанавливается законодательством конкретного региона: не более пяти лет», — пояснили в организации.
Размеры взносов зависят и от самого дома, его типа и состояния, а также от квартиры, которую занимает жилец, уточняется в сообщении.

Платежи необходимо вносить через несколько месяцев (от 3 до 8) с того момента, как дом попадает в утвержденную и официально опубликованную региональную программу

Роскачество

Там отметили, что существует несколько причин появления долгов за капитальный ремонт, среди них: неуплата владельцем жилья, неуплата предыдущими жильцами. То есть, если купить квартиру на вторичном рынке, вместе с ней можно приобрести и долги.

Еще одна причина касается ошибки в документах. Например, жители новостроек могут в некоторых случаях с удивлением обнаружить, что они обязаны заплатить суммы за период, пока дом не был включен в региональную программу.

Некоторым регионам предоставляются льготы федеральном уровне по уплате взносов на капитальный ремонт, в том числе инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов, Героям СССР и России, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам и большинству участников ВОВ, а также совместно проживающих с ними членам семьи. Также льготы распространяются на ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, получивших заболевание из-за этой катастрофы. Льгота распространяется и на совместно проживающих с ними членов семьи.

Важно упомянуть, что у долгов за ЖКХ есть исковая давность — три года. То есть, если долг накопился за много лет, взыскать могут только за ближайшие три года. Но воспользоваться такой возможностью реально только во время судебного процесса – то есть придется пойти в суд и заявить о применении такого срока

Роскачество

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Жильцы должны понимать, как формируется плата за жилищную стоимость, куда расходуются средства, считает президент.

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