Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Локомотив М
Сегодня
17:00 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
Страсбург
Сегодня
18:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|32-й тур
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Борнмут
Англия — Премьер-лига|35-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
08:45, 3 мая 2025Спорт

Российская фигуристка-чемпионка показала кадры с новой прической

Российская фигуристка Худайбердиева показала фотографии с новой прической
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры с новой прической.

22-летняя фигуристка сделала себе каре. На снимках она позирует в черной блузе с открытыми плечами. Образ дополнен макияжем со стрелками.

Ранее Худайбердиева рассказала об оскорблениях из-за своей фамилии. «Меня обзывали чуркой и гастарбайтершей», — заявила спортсменка.

Худайбердиева в паре с Егором Базиным — золотой, дважды серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России. 21 апреля 2025-го фигуристы объявили о завершении карьеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Трамп поставил ультиматум странам НАТО

    Совершеннолетие Ямаля стало причиной напряженной атмосферы в «Барселоны»

    Financial Times назвала несбыточной мечтой членство Украины в НАТО

    В США указали на стремление Вашингтона поддерживать Украину

    Оценена возможность Трампа избраться на третий срок

    Лидирующие по введению санкций против России страны назвали

    В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

    В ООН рассказали о возможности санкций Трампа против России

    Попытка ВСУ прорваться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости