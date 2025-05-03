Российская фигуристка-чемпионка показала кадры с новой прической

Российская фигуристка Худайбердиева показала фотографии с новой прической

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры с новой прической.

22-летняя фигуристка сделала себе каре. На снимках она позирует в черной блузе с открытыми плечами. Образ дополнен макияжем со стрелками.

Ранее Худайбердиева рассказала об оскорблениях из-за своей фамилии. «Меня обзывали чуркой и гастарбайтершей», — заявила спортсменка.

Худайбердиева в паре с Егором Базиным — золотой, дважды серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России. 21 апреля 2025-го фигуристы объявили о завершении карьеры.