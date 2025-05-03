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17:34, 3 мая 2025Мир

Стала известна причина госпитализации Вучича

Президента Сербии Вучича госпитализировали из-за повышения кровяного давления
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за резкого повышения кровяного давления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию», — заявил доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии (ВМА)

Доктор отметил, что политик имеет проблемы с давлением в течение последних десяти лет. При этом сообщается, что в течение нескольких дней Вучич не сможет в полном объеме приступить к рабочим обязанностям.

Ранее сообщалось, что Вучич почувствовал недомогание во время своего визита в США, где намеревался встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. После возвращения в Белград президента госпитализировали ВМА.

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